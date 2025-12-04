C3.ai Aktie

C3.ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049

KI-Bilanz 04.12.2025 07:20:00

C3.ai-Aktie verliert: Umsatz sinkt - weiter Verluste

Das KI-Unternehmen C3.ai hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal vorgelegt.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erlitt C3.ai einen Verlust in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 0,52 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen. Experten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet und dabei ein negatives EPS in Höhe von -0,327 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz des KI-Spezialisten lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 75,1 Millionen US-Dollar. Damit übertraf C3.ai die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 74,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 94,3 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die C3.ai-Aktie 1,73 Prozent tiefer bei 14,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Burrys neue Wette: Big Short-Investor mit harter Kritik an NVIDIA, Palantir & Co.

Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

C3.ai Inc 12,63 -1,16% C3.ai Inc

