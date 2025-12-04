C3.ai Aktie
WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049
|KI-Bilanz
|
04.12.2025 07:20:00
C3.ai-Aktie verliert: Umsatz sinkt - weiter Verluste
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erlitt C3.ai einen Verlust in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 0,52 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen. Experten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet und dabei ein negatives EPS in Höhe von -0,327 US-Dollar erwartet.
Der Umsatz des KI-Spezialisten lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 75,1 Millionen US-Dollar. Damit übertraf C3.ai die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 74,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 94,3 Millionen US-Dollar umgesetzt.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die C3.ai-Aktie 1,73 Prozent tiefer bei 14,75 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
