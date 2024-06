CAC 40 aktuell: CAC 40 gibt mittags nach

Um 12:09 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 2,27 Prozent auf 7 533,14 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,292 Prozent auf 7 685,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 708,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 686,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 519,78 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 3,58 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 8 225,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 161,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der CAC 40 7 328,53 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,030 Prozent zu. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Sanofi (+ 0,21 Prozent auf 87,94 EUR), LOréal (-0,02 Prozent auf 449,35 EUR), Vivendi (-0,33 Prozent auf 9,77 EUR), SAFRAN (-0,65 Prozent auf 203,00 EUR) und EssilorLuxottica (-0,82 Prozent auf 204,65 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind hingegen AXA (-7,31 Prozent auf 29,47 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-4,71 Prozent auf 21,74 EUR), Saint-Gobain (-4,13 Prozent auf 72,19 EUR), Kering (-3,87 Prozent auf 300,78 EUR) und Stellantis (-3,55 Prozent auf 18,97 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Saint-Gobain-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 931 707 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 365,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,86 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at