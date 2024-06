CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bouygues-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bouygues-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,28 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 309,789 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.06.2024 9 770,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,54 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,29 Prozent.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 11,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at