Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Performance unter der Lupe
|
07.11.2025 10:04:27
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Bouygues-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bouygues-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,09 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,498 Bouygues-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 1 134,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 15,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Bouygues S.A.
|39,79
|0,20%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
