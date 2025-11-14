CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor einem Jahr eingefahren

Die Bouygues-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 340,136 Bouygues-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 234,69 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 13.11.2025 auf 41,85 EUR belief. Mit einer Performance von +42,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Bouygues eine Marktkapitalisierung von 15,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at