CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bouygues eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Bouygues-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,15 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 3,552 Bouygues-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 39,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,67 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 40,67 Prozent.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 15,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

