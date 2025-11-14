Cap Gemini Aktie

Cap Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

Profitable Cap Gemini-Investition? 14.11.2025 10:03:43

CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 181,25 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,517 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 134,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 742,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,71 Prozent verringert.

Am Markt war Cap Gemini jüngst 22,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

