CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 40,82 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 2,450 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Papiere wären am 17.05.2024 142,72 EUR wert, da der Schlussstand 58,26 EUR betrug. Mit einer Performance von +42,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at