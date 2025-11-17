LEGRAND Aktie

LEGRAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

LEGRAND-Performance im Blick 17.11.2025 10:03:54

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72,06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138,773 LEGRAND-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 130,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 089,09 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,89 Prozent erhöht.

Der Marktwert von LEGRAND betrug jüngst 34,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 129,85 0,15% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

