Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Rentabler Michelin SA-Einstieg?
|
24.11.2025 10:04:16
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Michelin SA-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Michelin SA-Papiers betrug an diesem Tag 27,53 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 36,331 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 004,90 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 21.11.2025 auf 27,66 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,49 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Michelin SA zuletzt 19,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
