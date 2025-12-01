CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Michelin SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Michelin SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,55 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 424,719 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 28,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 955,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,56 Prozent.

Insgesamt war Michelin SA zuletzt 20,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at