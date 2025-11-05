CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orange-Aktien verdienen können.

Orange-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orange-Anteile an diesem Tag 10,07 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Orange-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,354 Orange-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 362,64 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 04.11.2025 auf 13,72 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,26 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 36,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at