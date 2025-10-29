Orange Aktie

Frühe Anlage 29.10.2025 10:04:44

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orange-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Orange-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Orange-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,97 EUR. Bei einem Orange-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,262 Orange-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2025 86,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,89 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,02 Prozent verringert.

Orange erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

