SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2025 10:03:57
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SRTeleperformance-Papier 212,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, befänden sich nun 47,148 SRTeleperformance-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 58,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 773,22 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 72,27 Prozent verringert.
Insgesamt war SRTeleperformance zuletzt 3,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!