CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 72,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das SRTeleperformance-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,388 SRTeleperformance-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 83,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,84 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,94 Prozent verringert.

Der Marktwert von SRTeleperformance betrug jüngst 3,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at