SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer SRTeleperformance-Einstieg? 19.11.2025 10:05:09

CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen SRTeleperformance-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Anteile betrug an diesem Tag 90,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,004 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 56,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 620,60 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,94 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von SRTeleperformance belief sich jüngst auf 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformancemehr Nachrichten

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformancemehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 58,66 2,95% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:24 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen