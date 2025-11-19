CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen SRTeleperformance-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Anteile betrug an diesem Tag 90,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,004 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 56,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 620,60 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,94 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von SRTeleperformance belief sich jüngst auf 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at