CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2022 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 52,49 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,905 Unibail-Rodamco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2023 gerechnet (63,22 EUR), wäre das Investment nun 120,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,44 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Unibail-Rodamco eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at