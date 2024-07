CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: Hätte sich eine Bouygues-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bouygues-Aktie betrug an diesem Tag 31,57 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 31,676 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.07.2024 gerechnet (31,40 EUR), wäre das Investment nun 994,62 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 994,62 EUR entspricht einer negativen Performance von 0,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues belief sich zuletzt auf 11,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at