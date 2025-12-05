Bouygues Aktie
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Bouygues-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bouygues-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,826 Bouygues-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 699,85 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 04.12.2025 auf 43,37 EUR belief. Damit wäre die Investition 27,00 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 16,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
