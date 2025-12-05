Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

Profitabler Bouygues-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bouygues eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bouygues-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bouygues-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,826 Bouygues-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 699,85 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 04.12.2025 auf 43,37 EUR belief. Damit wäre die Investition 27,00 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 16,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bouygues S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Bouygues S.A.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Bouygues S.A. 42,43 -2,05% Bouygues S.A.

