Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Frühes Investment
|
28.11.2025 10:03:43
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bouygues-Aktie bei 33,78 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,603 Bouygues-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 42,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 259,62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,96 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bouygues S.A.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Bouygues stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Bouygues legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)