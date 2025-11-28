Bouygues Aktie

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

Frühes Investment 28.11.2025 10:03:43

CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bouygues-Aktie bei 33,78 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,603 Bouygues-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 42,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 259,62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,96 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

