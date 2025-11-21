Bouygues Aktie
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 21.11.2022 wurde das Bouygues-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,408 Bouygues-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,21 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Papiers am 20.11.2025 auf 41,43 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 41,21 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 15,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
