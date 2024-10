CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Investoren gebracht.

Cap Gemini-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 170,05 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,806 Cap Gemini-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.10.2024 auf 182,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 723,32 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,23 Prozent.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 31,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at