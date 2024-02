CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eurofins Scientific SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Eurofins Scientific SE-Aktie an diesem Tag 36,46 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,743 Eurofins Scientific SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.02.2024 159,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,02 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 11,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at