CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren LEGRAND-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.11.2015 wurde das LEGRAND-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,881 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 238,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 126,85 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 238,57 EUR entspricht einer Performance von +138,57 Prozent.

LEGRAND wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at