CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 68,60 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,458 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,23 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 21.11.2025 auf 57,78 EUR belief. Mit einer Performance von -15,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 10,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at