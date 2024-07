CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 01.07.2023 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,719 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Aktien wären am 28.06.2024 80,04 EUR wert, da der Schlussstand 46,55 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE bezifferte sich zuletzt auf 8,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at