CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,811 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,88 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 30.08.2024 auf 51,64 EUR belief. Damit wäre die Investition 58,12 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 9,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at