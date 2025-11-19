CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orange-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Orange-Papiers betrug an diesem Tag 10,39 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,629 Anteilen. Die gehaltenen Orange-Aktien wären am 18.11.2025 134,42 EUR wert, da der Schlussstand 13,96 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,42 Prozent vermehrt.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 37,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at