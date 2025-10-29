CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Renault-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,12 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 473,597 Renault-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 197,02 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 28.10.2025 auf 34,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,97 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Renault betrug jüngst 9,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at