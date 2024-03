CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 58,63 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 170,561 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 782,36 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 01.03.2024 auf 69,08 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,82 Prozent.

Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 9,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at