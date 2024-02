CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.02.2014 wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 191,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,225 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 358,93 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 23.02.2024 auf 68,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,11 Prozent eingebüßt.

Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,53 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

