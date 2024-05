CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Unibail-Rodamco-Anteile an diesem Tag 197,75 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,057 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 402,43 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 17.05.2024 auf 79,58 EUR belief. Damit wäre die Investition um 59,76 Prozent gesunken.

Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at