Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|
27.10.2025 21:25:30
Cadence Design Systems Q3 Income Advances
(RTTNews) - Cadence Design Systems (CDNS) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $287.12 million, or $1.05 per share. This compares with $238.11 million, or $0.87 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $1.33 billion from $1.21 billion last year.
Cadence Design Systems earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $287.12 Mln. vs. $238.11 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $0.87 last year. -Revenue: $1.33 Bln vs. $1.21 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.17 - $1.23 Full year EPS guidance: $3.80 - $3.86 Full year revenue guidance: $5.262 - $5.292 BLN
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.10.25