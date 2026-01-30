Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 10:04:00

Calculating Risk Foolishly, Vol. 4: ETSY vs. DUOL

In this Rule Breaker Investing podcast, Motley Fool co-founder David Gardner is joined by Motley Fool analysts Alicia Alfiere and Yasser El-Shimy to walk through his full 25-point risk rating system, a framework he's used for more than a decade to replace vague labels like "medium risk" with something concrete and measurable.Using Etsy and Duolingo as live 2026 case studies, the trio scores each company question by question -- covering the business, financials, competition, leadership, and the investor's own willingness to dig deeper. Along the way, listeners get a deeper look at how studying risk is really about studying quality -- and how seeing risk clearly with a number is just another way Rule Breaker investors can learn to break the rules.To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Etsy Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Etsy Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Etsy Inc 44,46 -2,82% Etsy Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.01.26 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen