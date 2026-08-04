Ausblick: Etsy legt Quartalsergebnis vor

Etsy stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,747 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Etsy noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 646,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 672,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,39 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at