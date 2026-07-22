HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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22.07.2026 17:15:22
Can India become the next semiconductor hub after Taiwan?
India is investing billions to build a domestic semiconductor industry as major industrial powers seek to diversify supply chains beyond Taiwan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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