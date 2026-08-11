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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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11.08.2026 15:15:00

Can Palantir Stock Keep Climbing After Its "Otherworldly" Earnings?

Palantir Technologies' (NASDAQ: PLTR) share price soared after the company delivered another quarter of exceptional revenue growth and continued improvements in profitability. CEO Alex Karp described the quarter as "otherworldly" in the company's earnings release, and investors sent the stock higher on the news.There's no doubt that Palantir has produced phenomenal financial results, helping drive its valuation higher. However, investing is far more focused on what's ahead for a company. Palantir will have to continue delivering very strong quarterly earnings reports to keep pushing the stock higher from here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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