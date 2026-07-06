TKMS Aktie
ISIN: US8889241076
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06.07.2026 22:51:09
Canada chooses Germany’s TKMS for landmark submarine contract
Joint German-Norwegian team wins multibillion-dollar deal as Ottawa pivots away from USWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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