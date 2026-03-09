Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
|
09.03.2026 17:00:00
Canopy Growth: Is There Any Hope Left for This Beaten-Down Stock?
To say that cannabis producer Canopy Growth (NASDAQ: CGC) has been an underwhelming buy in recent years would be a massive understatement. The Canadian-based cannabis company has been in an endless free fall. Five years ago, the company's market cap was around $14 billion. Today, however, it's worth less than $500 million.For investors who have bought the dip on Canopy Growth amid its tailspin, they've been rewarded with significant losses. And it begs the question of whether there is any viable reason to invest in this once-promising growth stock today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Canopy Growth Corp
Aktien in diesem Artikel
|Canopy Growth Corp
|0,91
|-1,41%
|HOPE INC.
|209,00
|-3,69%
