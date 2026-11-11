Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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11.11.2026 13:18:17
Capri Holdings Appoints Justin Boxford CEO
(RTTNews) - Capri Holdings (CPRI) announced that Justin Boxford has been named Chief Executive Officer and will join the Board, effective January 4, 2027. His appointment follows John Idol's announcement that he will retire as Chairman and Chief Executive Officer. Idol will serve as a senior advisor to Capri Holdings through March 31, 2027. Robin Freestone, current Lead Director, will become Independent Chairman of the Board.
Most recently, Boxford served as Global President, Luxury Beauty Brands. Prior to this role, he served as Global Brand President of Este Lauder and AERIN BEAUTY.
At prior close on NYSE, Capri Holdings shares were trading at $21.73.
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