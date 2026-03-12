CareCloud, Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for CareCloud, Inc. (CCLD):

Earnings: $1.52 million in Q4 vs. $0.010 million in the same period last year. EPS: $0.04 in Q4 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, CareCloud, Inc. reported adjusted earnings of $4.46 million or $0.11 per share for the period.

Revenue: $34.42 million in Q4 vs. $28.24 million in the same period last year.