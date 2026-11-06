Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A2QHRA / ISIN: US15117X1054
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06.11.2026 07:37:30
Cellnex Posts Narrower Loss In 9-month
(RTTNews) - Cellnex (CLNX.MC) reported a loss to parent company of 219 million euros compared to a loss of 263 million euros, previous year. Operating profit was 410 million euros compared to 353 million euros, prior year. Organic EBITDAaL grew 8.9%, for the period.
For the nine month period, revenue was 3.35 billion euros compared to 3.25 billion euros, last year. Reported revenues, excluding pass-through, reached 3.01 billion euros, up 2.4% from a year ago. On an organic like for like basis, revenues grew 4.9%, for the period.
Cellnex said it remains on track to return 1 billion euros to shareholders in 2026. The company reiterated its 2026 guidance and its 2027 outlook for Revenues ex-pass-through, Adjusted EBITDA and Recurring Leveraged Free Cash Flow.
At prior close on Bolsa de Madrid, Cellnex shares were trading at 27.09 euros.
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