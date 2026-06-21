Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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21.06.2026 04:42:43
Celsius is Already Generating Strong Proft Margins
The management team is confident the margins can go higher still. *Stock prices used were the afternoon prices of June 16, 2026. The video was published on June 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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