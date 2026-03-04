Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
04.03.2026 18:27:31
Celsius Pulled Off a Massive Steal With Alani Nu
Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) has long been the darling of the beverage sector, but fourth-quarter 2025 results signal a changing of the guard. While the core Celsius brand saw organic growth cool to 7.5% amid distribution shifts, the company's $2.5 billion revenue record was salvaged by its newest powerhouse: Alani Nu. Acquired to capture the wellness-focused demographic, Alani Nu exploded in late 2025, delivering over $1 billion in annual revenue. As we move into 2026, the "growth machine" label now belongs to this high-margin integration, proving that Celsius's future lies in its multi-brand platform strategy.*Stock prices used were end-of-day prices of Feb. 28, 2026. The video was published on March 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|45,57
|-3,27%
|Nu Holdings
|12,95
|0,23%