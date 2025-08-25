CEWE Stiftung Aktie

CEWE Stiftung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

Rückkaufprogramm 25.08.2025 16:10:38

CEWE-Aktie steigt nach Ankündigung von Rückkaufprogramm

Der Fotodienstleister CEWE will eigene Aktien zurückkaufen.

Erworben werden sollen bis zu 250.000 eigene Anteilscheine für bis zu 20 Millionen Euro über die Börse, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die CEWE-Aktie sprang nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent in die Gewinnzone. Zuletzt lag sie via XETRA noch mit 0,53 Prozent im Plus bei 94,50 Euro.

/he/stw

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: CEWE

