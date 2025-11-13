CEWE Stiftung Aktie
|97,60EUR
|0,70EUR
|0,72%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:52 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,30 €
|
Abst. Kursziel*:
29,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,10%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
12:46
|ROUNDUP: Fotodienstleister Cewe setzt aufs Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: CEWE bestätigt mit starkem Q3-Umsatz die Jahresplanung 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: CEWE confirms its 2025 annual targets with strong Q3 turnover (EQS Group)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)