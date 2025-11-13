CEWE Stiftung Aktie

97,60EUR 0,70EUR 0,72%
CEWE Stiftung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

13.11.2025 10:55:29

CEWE StiftungCo Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:52 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97,30 € 		Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,10%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

