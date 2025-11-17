Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
17.11.2025 07:00:00
CFO Tania Micki verlässt Tecan für neue Position im Jahr 2026
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AGWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)mehr Nachrichten
|
07:04
|GNW-News: CFO Tania Micki verlässt Tecan für neue Position im Jahr 2026 (dpa-AFX)
|
11.11.25
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
28.10.25