WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.07.2026 12:19:20
Chancellor's message to Germany's World Cup exit backfires
"You've inspired us," read a post by Chancellor Merz on X right after Germany's lackluster performance and early elimination from the FIFA World Cup. It is seen as a communication blunder that has repercussions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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