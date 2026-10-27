Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
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27.10.2026 22:06:16
Chemed Corp. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Chemed Corp. (CHE) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $71.648 million, or $5.45 per share. This compares with $64.237 million, or $4.46 per share, last year.
Excluding items, Chemed Corp. reported adjusted earnings of $88.725 million or $6.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $690.940 million from $624.900 million last year.
Chemed Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.648 Mln. vs. $64.237 Mln. last year. -EPS: $5.45 vs. $4.46 last year. -Revenue: $690.940 Mln vs. $624.900 Mln last year.
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