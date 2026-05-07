Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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07.05.2026 14:56:31
Citigroup Board Authorizes New $30 Bln Share Repurchase Program
(RTTNews) - Thursday, Citigroup Inc. (C) announced that its Board of Directors has authorized a new, multi-year $30 billion common stock repurchase program.
The program is expected to begin in the second quarter 2026.
Last year, the company's Board authorized a $20 billion common stock repurchase program. The company has decided not to make any further purchases under the 2025 program.
In the pre-market hours, C is trading at $126.01, down 1.23 percent on the New York Stock Exchange.
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